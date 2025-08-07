Am Donnerstagabend lud US-Präsident Donald Trump zu einer hastig einberufenen Telefonschaltkonferenz. Darin verkündete er Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premier Keir Starmer, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb interessante Neuigkeiten: Donald Trump glaubt, dass er kurz davor stehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Unklar ist allerdings, zu welchen Bedingungen das passieren soll. Trumps US-Sondergesandter Steve Witkoff hat mit Putin verhandelt. Als nächster Schritt will Trump direkt mit dem Kremlchef sprechen. Es wäre das erste persönliche Treffen der beiden seit dem Überfall auf die Ukraine.

Wie brisant diese neue Entwicklung ist, ordnet in dieser Podcastfolge Sebastian Gierke aus der SZ-Politikredaktion ein. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. Er sagt: Dieser Krieg wird dann enden, wenn Putin versteht, dass er ihn nicht gewinnen kann. Was er damit meint, erklärt er im Podcast.

Weitere Nachrichten: Frauke Brosius-Gersdorf verzichtet auf Kandidatur für das Verfassungsgericht; Reiner Haseloff will nicht erneut Ministerpräsident werden; Staatstrojaner teilweise nicht verfassungskonform; Westerwald-Mörder tot aufgefunden.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Jonathan Brandis

