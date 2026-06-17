Alles nur für Trump? Was der G-7-Gipfel gebracht hat

Friedrich Merz spricht von einem „Tag der Hoffnung“, Emmanuel Macron vom „Moment des strategischen Erwachens“. Auf dem G-7-Gipfel im französischen Évian demonstrieren die anwesenden Staats- und Regierungschefs eine neue Einigkeit. Und sie machen ziemlich viel, um sicherzustellen, dass Donald Trump bei Laune bleibt. Friedrich Merz etwa schenkt dem US-Präsidenten ein personalisiertes Fußball-Trikot.

Ein Ergebnis des Gipfels in Évian: Die G-7-Staaten kündigen an, gemeinsam den Druck auf Moskau zu erhöhen. Dazu haben sie sich unter anderem auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt.

Bemerkenswert ist vor allem, dass auch Donald Trump diesen Sanktionen zugestimmt hat, erklärt SZ-Redakteur Daniel Brössler im Podcast. Er hat aus Évian über den G-7-Gipfel berichtet. Im Gespräch erklärt Daniel Brössler, inwiefern die G-7-Staaten das Rezept für einen guten Umgang mit Donald Trump gefunden haben – und welches Signal dies nach Moskau sendet.

Weitere Nachrichten: G7 wollen Obergrenze für Rohstoffeinfuhr erwirken; Abkommen zwischen Iran und USA soll Wegfall aller Sanktionen beinhalten; weiterhin viele antisemitische Vorfälle in Deutschland.

Zum Weiterlesen:

Ausgeladen von den Bayreuther Festspielen: Lesen Sie hier das Interview mit Michel Friedman.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Luis Münch

Produktion: Juno Graner

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