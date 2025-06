Mitten in der Nacht auf Dienstag verkündet Donald auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran. Es dauert bis zum frühen Morgen, bis die Staatschefs der beiden Länder, die Feuerpause tatsächlich bestätigen. Wenn es nach Donald Trump geht, ist dieser Krieg jetzt praktisch beendet. Wie realistisch das wirklich ist, wird sich allerdings erst in den kommenden Stunden oder Tagen zeigen. Trotzdem inszeniert sich US-Präsident Donald Trump bereits jetzt als der entscheidende Friedensstifter in diesem Konflikt.