Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat das Ziel gesetzt, die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon zu zerstören. Die israelische Armee fliegt darum derzeit massive Luftangriffe auf Ziele in Libanon, auch auf die Hauptstadt Beirut, und hat in der Nacht zum Dienstag eine Bodenoffensive im Süden des Landes gestartet. Alleine am Sonntag wurden von libanesischen Behörden 105 Tote gemeldet. Der Anführer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, wurde am Freitag bei einem Luftangriff getötet.