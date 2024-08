Diese Woche gab es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Hoffnung für die Menschen im Sudan: Unter anderen die USA haben zu Waffenstillstandsverhandlungen eingeladen. Und auch wenn nicht alle Kriegsparteien daran teilgenommen haben, könnte es ein erster Schritt in Richtung eines Friedens sein.

Über den Krieg, die Not – und trotz alledem: die Hoffnung spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt am Wochenende“ Volker Perthes. Er war von Anfang 2021 an Sonderkoordinator der Vereinten Nationen im Sudan. Seine Mission damals: das Land auf dem Weg zu einer Demokratie unterstützen. Doch dann ist im April 2023 der Bürgerkrieg ausgebrochen. Er spricht über die Hintergründe des Krieges, die Ursachen für die humanitäre Krise – und darüber, was ihm Hoffnung macht.

Zum Weiterlesen:

Die Reportage aus Iran von Raphael Geiger lesen Sie hier.

https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/iran-teheran-hinrichtungen-mullahs-revolution-e693137/

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 16. August 2024, um 16 Uhr.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über UNTV über BloombergQuicktake.

