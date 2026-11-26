Kurz vor der Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich ab, dass die linke Regierung von Pedro Sánchez abgelöst werden könnte. Woran das liegt.

Maricarmen Abascal war das Symbol der Wohnungsproteste in Spanien. Die Zwangsräumung der Wohnung der 87 Jahre alten Rentnerin hatte eine beispiellose Protestwelle entzündet – für bezahlbaren Wohnraum und für mehr Schutz von Mieterinnen und Mietern.

Auf der Höhe der Proteste kündigte dann auch noch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez Neuwahlen an. Er zog die für 2027 geplante Parlamentswahl vor, unter anderem, weil er und seine Sozialistische Partei gerade kaum Initiativen durchs Parlament bekommen. Die Minderheitsregierung in Spanien wird ständig politisch blockiert.

Glaubt man den Umfragen zur Wahl am Sonntag, dann steht Spanien vor einer historischen politischen Wende. Nicht das linke Lager führt, sondern die Konservativen. Sie könnten gemeinsam mit der rechtsextremen Partei Vox eine Regierung bilden.

Welche Themen den Wahlkampf in Spanien bestimmen, darüber spricht in diesem Podcast Patrick Illinger, der SZ-Korrespondent in Madrid.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Philipp Saul

Produktion: Liv Hesse

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