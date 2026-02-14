Marie-Agnes Strack-Zimmermann nimmt dieses Wochenende an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Im SZ- Podcast „Auf den Punkt“ plädiert sie angesichts der veränderten Rolle der USA unter Präsident Donald Trump für den Aufbau einer europäischen Armee. Sie persönlich würde „anfangen mit Deutschland und Polen, mit den baltischen Staaten, den nordischen Staaten und mit Großbritannien“. Und dann könne man „immer mehr einladen“, Länder wie Frankreich, Spanien und Italien.

Deutschland traue sie wegen der Größe und des wirtschaftlichen Potenzials dabei eine Führungsrolle bei einer europäischen Armee zu, sagt die 67-jährige FDP-Politikerin. Strack-Zimmermann fügte hinzu: „Ich bin sehr optimistisch, dass sich dem viele Staaten anschließen würden.“

Zum Weiterlesen:

Das Gespräch mit Frankreichs Ex-Präsident François Hollande lesen Sie hier. https://www.sueddeutsche.de/politik/francois-hollande-interview-trump-europa-usa-beziehungen-wandel-li.3376937

Alle Berichte der SZ zur Münchner Sicherheitskonferenz finden Sie hier und hier finden Sie unseren Liveblog zur Siko.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.