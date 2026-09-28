Am Sonntag ist Serbiens Staatspräsident zurückgetreten. Aleksandar Vučić hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Es ist reiner Machtpoker. Vučić plant nämlich, Ministerpräsident zu werden, da seine Amtszeit als Staatsoberhaupt bald endet und er laut Verfassung nicht noch einmal kandidieren darf. Am 25. Oktober finden in Serbien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Vučić ist der Spitzenkandidat seiner Fortschrittspartei und würde im Falle eines Wahlsiegs Ministerpräsident.

Wie gut Vučićs Chancen stehen, diesen Posten tatsächlich zu bekommen, erklärt in dieser Podcastfolge Politikredakteur Tobias Zick. Er hat Vučić erst kürzlich interviewt. Für Zick bleibt Vučić „eine schwer greifbare Figur“, die viel mehr Macht für sich beansprucht, als es die serbische Verfassung für den Präsidenten einräumt. Doch für die Parlamentswahlen im Oktober könnte Vučić einen ernst zu nehmenden Konkurrenten haben. Wer das ist, hören Sie in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

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Zum Weiterlesen und -hören:

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube (@dwnews).

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