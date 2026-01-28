Sachsen-Anhalts Landtag hat an diesem Mittwoch einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Sven Schulze von der CDU wurde gleich im ersten Wahlgang gewählt. Schafft er es, den starken Umfragewerten der AfD etwas entgegenzusetzen?

Die CDU in Sachsen-Anhalt steht zurzeit extrem unter Druck. Denn in Umfragen liegt die AfD bei etwa 40 Prozent der Stimmen. Die CDU dagegen liegt nur bei 26 Prozent, die Koalitionspartner SPD und FDP weit abgeschlagen unter zehn Prozent. Reicht das halbe Jahr bis zur Landtagswahl am 6. September der CDU und ihrem neuen Ministerpräsidenten für eine Trendwende?

Darüber spricht in dieser Podcastfolge Iris Mayer, Korrespondentin für Sachsen-Anhalt. Sie hat die Wahl im Landtag von Magdeburg für die SZ begleitet.

Weitere Nachrichten: Trump will in Minnesota „ein bisschen deeskalieren“; Durchsuchung bei der Deutschen Bank; TU Chemnitz will Thüringens Ministerpräsidenten Vogt Doktortitel entziehen.

Zum Weiterlesen:

Hier finden Sie den Text über die „Schlammschlacht“ bei der AfD in Sachsen-Anhalt.

Und hier steht der Text von Philipp Bovermann über den Kampf um die Demokratie mit Kameras.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über phoenix.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.