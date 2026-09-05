Wenn die Umfragen recht behalten, dann werden an diesem Sonntag mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt ihre Stimme der AfD geben. Hannes Kreschel wird nicht dazugehören – aber vor ein paar Jahren hat auch er mal AfD gewählt.

Kreschel ist 23 Jahre alt, Jurist und „politischer Influencer“: Er interviewt AfD-Wähler und -Wählerinnen und macht daraus Content für Youtube, Instagram und Tiktok. Mit diesen Inhalten hat er sich in den letzten Jahren eine große Followerschaft aufgebaut. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist er besonders viel unterwegs, etwa auf Wahlkampfveranstaltungen oder dem „Familienfest“ der AfD.

Kreschel ist in Gommern aufgewachsen, einer Kleinstadt bei Magdeburg, und lebt auch heute noch in Sachsen-Anhalt. 2020 ist er in die SPD eingetreten – aber noch 2019, bei der Kommunalwahl, hat er die AfD gewählt. Warum, wieso er seine Meinung geändert hat, was er mit seinen Videos erreichen will und warum sein Vater den Kontakt zu ihm abgebrochen hat – über all das spricht er in der Samstagsausgabe von „Auf den Punkt“.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche

Produktion: Laura Sagebiel

Redaktionsschluss war Freitag, 04.09.2026, um 12 Uhr.

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