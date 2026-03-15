Seit Russland die Ukraine überfallen hat, haben viele Staaten russisches Öl mit Sanktionen belegt. Das ist zum einen eine Strafmaßnahme, zum anderen kann jeder Euro, den Russland nicht am Öl verdient, auch nicht in die Kriegskasse des Kremls fließen.

Die USA allerdings haben am Freitag ihre Sanktionen gelockert. So wollen sie den wegen des Iran-Kriegs explodierenden Ölpreisen beikommen. Für die kommenden 30 Tage erlauben die USA den Kauf von russischem Öl, das sich bereits auf Schiffen, also auf See, befindet.

Dieses Vorgehen haben viele Staaten kritisiert. Sie alle fürchten, dass eine Lockerung der Sanktionen dazu führen wird, dass Russland im Krieg mit der Ukraine gestärkt wird.

Schaut man sich an, wie US-Präsident Trump gerade über russisches Öl spricht, sieht es tatsächlich aus, als profitiere der Kreml massiv vom Krieg in Iran. In der Realität sieht es aber ein wenig anders aus, sagt die Moskau-Korrespondentin der SZ, Silke Bigalke. Sie spricht in dieser Podcastfolge darüber, wie Russland auf den Iran-Krieg blickt.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Philipp Saul

Produktion: Imanuel Pedersen

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