Der Rücktritt von Kevin Kühnert als SPD-Generalsekretär hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie hart der Job als Berufspolitiker ist. Zwischen Terminstress, Schlafentzug und Shitstorms. Darüber spricht in dieser Folge der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth. Er sitzt seit 1998 im Bundestag, hatte in dieser Zeit viele Ämter inne – und ist aktuell Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. 2022 hat er eine mehrmonatige Politik-Pause einlegen. Die Erschöpfung war zu groß geworden, hatte er diesen Schritt damals begründet.

In dieser Folge von „Auf den Punkt am Wochenende“ spricht Michael Roth darüber, was er während seiner Auszeit über das Politik-Geschäft gelernt hat, warum er sich mit einem Zirkuspferd verglichen hat – und was sich ändern müsste, damit der Beruf „Politik“ erträglicher wird für die Menschen, die ihn betreiben.

Die neue SZ-Podcast-Serie „Old Man Trump“ hören Sie hier.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 11.10.2024 um 15 Uhr.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Laura Städtler

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ntv Nachrichten, Europäisches Parlament.

