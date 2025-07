Das deutsche Pflegesystem steckt tief in der Krise. Ohne Reform wird es schon in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein, alle Menschen vernünftig zu versorgen. Deshalb berät seit diesem Montag ein Gremium aus Bund und Ländern darüber, wie Pflege in Deutschland künftig organisiert sein soll. Und vor allem: wie sie bezahlt werden soll.