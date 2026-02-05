Jahrelang haben sich Russland und die USA zur nuklearen Abrüstung verpflichtet. Doch der Vertrag, der das geregelt hatte, läuft an diesem Donnerstag aus. „New Start“ war das letzte große Abkommen, das den Besitz von Atomwaffen begrenzt hat. Jetzt gibt es für Russland und USA keine Obergrenze für Atomsprengköpfe mehr.

Sicherheitsexperten fürchten jetzt ein neues nukleares Wettrüsten. Der SZ-Korrespondent für europäische Sicherheit, Hubert Wetzel, glaubt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Russland und die USA in baldiger Zukunft ihr Atomwaffenarsenal verdoppeln. Atomwaffen anzuschaffen und instandzuhalten sei nämlich sehr teuer. Gerade die USA scheinen gerade außerdem mehr daran interessiert zu sein, ihr Arsenal zu modernisieren, statt es zu vergrößern.

Warum Hubert Wetzel es trotzdem für ein beunruhigendes Zeichen hält, dass Russland und die USA den „New Start“-Vertrag nicht verlängert haben , hören Sie im Podcast.

Weitere Nachrichten: Bundeskartellamt geht gegen Amazon vor; Russland weist deutschen Diplomaten aus.

Zum Weiterlesen: Lesen Sie hier die Protokolle der Zugbegleiter und Lokführerinnen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über YouTube @Euractiv.

