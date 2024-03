Der wichtigste Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist am Freitag in Moskau beerdigt worden. Hat Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa noch Hoffnung?

Von Johannes Korsche

Russlands Präsident Wladimir Putin lässt sich am Donnerstag bei seiner Rede an die Nation feiern und macht Wahlkampf für eine Wahl in zwei Wochen, die eigentlich keine ist. Einen Tag später wird der wichtigste und bekannteste Oppositionspolitiker in Russland, Alexej Nawalny, in Moskau beerdigt. Er ist im Straflager am russischen Polarkreis gestorben. Tausende haben ihm bei seiner Beerdigung die letzte Ehre erwiesen.