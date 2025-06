Die Nato -Länder folgen Donald Trump und erhöhen ihre Verteidigungsausgaben. Für den US-Präsidenten ein großer Erfolg. Generell schien es auf dem Gipfel so, als sei er eine einzige Trump-Show. Dafür sprechen auch die überschwänglichen Komplimente des Nato-Generalsekretärs Rutte, die er Trump per SMS geschickt hat.

Darüber, warum die Nato Donald Trump so sehr umwirbt, spricht in dieser Podcastfolge SZ-Korrespondent Hubert Wetzel. Er sagt: Trump hat bekommen, was er will - aber die übrigen Bündnispartner auch.

Weitere Nachrichten: US-Geheimdienst zweifelt daran, dass die iranischen Atomanlagen komplett zerstört wurden; bundesweite Razzien wegen Hetze im Internet; DFB wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Aylin Sancak

