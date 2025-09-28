Russlands Einfluss in der kleinen Republik ist groß. Um ihn weiter auszubauen, nutzt Moskau Desinformation und Bestechung. Das ist auch ein Problem für die EU.

Von Ann-Marlen Hoolt und Verena Mayer

Bei den Parlamentswahlen in Moldau müssen sich die Menschen an diesem Sonntag zwischen der EU und Russland entscheiden. Die Frage, ob eine prorussische oder eine proeuropäische Politik die richtige ist, war eines der entscheidenden Wahlkampfthemen. Und es ist sehr sicher, dass Russland viel Geld und Energie investiert hat, um sicherzustellen, dass die Wahl zu den eigenen Gunsten ausfällt.

Wie stark der russische Einfluss in der Republik Moldau ist, darüber spricht in dieser Podcastfolge die SZ-Korrespondentin Verena Mayer. Sie erzählt von Wahlmanipulation, Desinformation und bezahlten Protesten. Und sie sagt: Moldau sei Russlands Testfeld. Hier werden Methoden ausgetestet, die wir bald auch in Westeuropa sehen werden.

Weitere Nachrichten: Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an; Sanktionen gegen iranisches Atomprogramm wieder in Kraft.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Julia Daniel

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa.

