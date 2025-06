Der Bundestag hat eine Verlängerung der Mietpreisbremse beschlossen. Damit werden die Mieten in beliebten und damit besonders teuren Regionen die kommenden vier Jahre weiter reguliert.

Und das ist dringend nötig. Jeder dritte Mieterhaushalt gibt heute mehr als 30 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen aus. Heißt also: Die Mieten in Deutschland, besonders in Großstädten, belasten viele Menschen viel zu stark.

Trotzdem kritisiert Melanie Weber-Moritz, die Bundesdirektorin des Mieterbunds, die Verlängerung der Mietpreisbremse. Das Instrument greift ihr nicht weit genug. Warum – darüber spricht sie im Podcast.

Weitere Nachrichten: Merz versteht sich gut mit Meloni; Ali Chamenei äußert sich zum Krieg in Nahost.

Zum Weiterlesen:

Hier lesen Sie mehr über Friedrich Merz’ Beziehung zu Giorgia Meloni.

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Rentenreform.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Aylin Sancak

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.