Bundeskanzler Friedrich Merz baut nach dem Rücktritt von CDU /CSU-Fraktionschef Jens Spahn seine Regierung und Parteiführung um. Der CDU-Chef hat am Freitag in Berlin Gesundheitsministerin Nina Warken als neue Kanzleramtschefin und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann als ihren Nachfolger im Gesundheitsministerium präsentiert. Digital-Staatssekretär Philipp Amthor wird neuer Bund-Länder-Beauftragter im Kanzleramt.

Unklar ist, ob Patrick Schnieder weiter Verkehrsminister bleiben wird. Der hatte einzelnen Bundestagsabgeordneten in einer SMS mitgeteilt, dass der Kanzler ihn entlassen werde. Das verkündete Merz dann beim Pressetermin aber nicht. „Es wird weitere Veränderungen im Bundeskabinett geben“, sagte Merz lediglich. „Darüber werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren.“

Dass der Kanzler dazu schwieg, liegt offensichtlich daran, dass der vorgesehene Nachfolger, der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler, kurzfristig am Morgen abgesagt haben soll, sagt Henrike Roßbach, die das Parlamentsbüro der SZ in Berlin leitet. „Da waren die ‚Optics‘ natürlich nicht so gut.“ Zudem gebe es wohl Unmut in der Fraktion, wie mit Schnieder umgegangen werde.

Am Montag soll Merz über die Folgen des Regierungsumbaus für die Parteizentrale informieren. Nachfolgerin von Generalsekretär Carsten Linnemann soll dem Vernehmen nach die bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann werden.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier lesen Sie den Artikel von Henrike Roßbach und Bastian Brinkmann über die personellen Veränderungen im Bundeskabinett.

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Den Link zum SZ-Podcast „In aller Ruhe“ mit Carolin Emcke und Parnian Parvanta, der Chefin der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“, finden Sie hier.

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