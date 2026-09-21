Die Wahlergebnisse setzen den Kanzler unter Druck. Und die Koalition gleich mit.

Merz ist geschwächt, aber das könnte er nutzen

Für die CDU ist das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern eine Katastrophe. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik verpasst sie den Einzug in ein Landesparlament. Eine Zäsur.

Das Glaubwürdigkeitsproblem des Kanzlers und CDU-Chefs wird damit noch einmal größer, als es ohnehin schon war. Auch wenn der Bundeskanzler noch am Sonntagabend bekräftigt hat, dass er auf jeden Fall im Amt bleiben will. Mehrere führende CDU-Politiker haben Friedrich Merz am Montag den Rücken gestärkt. Aber es gab auch kritische Stimmen. Der Hamburger CDU-Chef hat sogar die Vertrauensfrage ins Gespräch gebracht.

Über die Optionen, die der Partei jetzt bleiben, spricht in dieser Podcastfolge Claus Hulverscheidt aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Er erklärt auch, wie sich das Wahlergebnis auf die Bundesregierung auswirkt. Denn dort stehen jetzt auch inhaltliche Auseinandersetzungen an. Schließlich will die CDU an ihrem Reformkurs festhalten, die SPD ihn aber verändern.

Weitere Nachrichten: Merz kündigt Gesetz gegen Enteignung an; Prozess gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer.

Zum Weiterlesen und -hören:

Wie Andreas Scheuer vor Gericht um seine Ehre kämpft, können Sie hier nachlesen.

Hier finden Sie das Interview mit Rolf Zuckowski, inklusive Hörbeispielen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ARD.

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