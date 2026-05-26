Nach schweren Angriffen auf Kiew bittet die Ukraine um mehr Unterstützung. Was Deutschland noch tun kann.

Nach Angriff auf Kiew: Das spricht für „Taurus“-Lieferungen

Am Pfingstwochenende hat Kiew einen der schwersten russischen Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Dabei hat Moskau unter anderem eine Rakete vom Typ Oreschnik eingesetzt, eine Hyperschallrakete mit großer Reichweite.

Die internationale Staatengemeinschaft wertet den Angriff als neue Eskalation in diesem Krieg. Und damit steigt auch der Druck auf die Bundesregierung, vielleicht noch mehr zu tun, um der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen. Welche Möglichkeiten es dafür gäbe, darum geht es in dieser Podcastfolge. Daniel Brössler aus der SZ-Parlamentsredaktion spricht darüber, was die Bundesregierung jetzt tun könnte. Und er erklärt auch, inwiefern die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern der Ukraine jetzt noch helfen könnte.

Außerdem spricht Elisa Britzelmeier, SZ-Korrespondentin in Rom, über die Papst-Enzyklika.

Weitere Nachrichten: USA greifen erneut Iran an; Papst spricht in Enzyklika über KI.

Zum Weiterlesen und -hören:

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Die „Auf den Punkt“-Folge zu den ukrainischen Drohnen können Sie hier nachhören.

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau, Christoph Scholz

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube (@PresidentGovUa).

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