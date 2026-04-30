Friedrich Merz und Donald Trump hatten eigentlich mal ein ganz gutes Verhältnis. Als sich die beiden Anfang März im Weißen Haus trafen, war die Stimmung geradezu harmonisch. Dass der Kanzler und der US-Präsident gut miteinander klarkommen, ist auch politisch wichtig für Deutschland und Europa. Zu den USA gibt es nicht nur wirtschaftlich enge Verbindungen, sondern auch bei der Verteidigung: Da sind Deutschland und Europa weitgehend abhängig von den USA.

Doch knapp zwei Monate nach dem Treffen im Weißen Haus hat das Verhältnis von Merz und Trump deutliche Risse bekommen. In dieser Woche hat der Bundeskanzler den US-Präsidenten deutlich kritisiert. Die USA hätten „offensichtlich keine Strategie“, um aus dem Iran-Krieg wieder herauszukommen, sagte Merz. Sie würden durch Iran „gedemütigt“. Trump hat daraufhin beleidigt reagiert und angekündigt, die USA würden einen Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland prüfen.

Kanzler-Beobachter Daniel Brössler aus dem Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ über das deutsch-amerikanische Verhältnis und wie es jetzt weitergeht.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Nadja Schlüter, Antonia Franz

Produktion: Julius Zimmer

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