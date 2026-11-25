Kanzler Friedrich Merz ( CDU ) hat den größten Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik als „vertretbar“ verteidigt. Selbstkritisch hat er am Mittwoch im Bundestag um Verständnis für sein Zustandekommen geworben: „Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient.“

Gleichzeitig hat der Kanzler die Bevölkerung auf künftige Einschnitte vorbereitet: „Wir werden dabei alle, die wir hier sind, manche liebgewordene Vorstellung aufgeben müssen.“ Aus Steuermitteln werde man sich künftig „nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben“. Andernfalls würden die kommenden Generationen keine Mittel mehr zur Gestaltung haben.

Die Opposition nannte den Haushalt eine „reine Schuldenorgie“, „blass und kalt“ und „unseriös“. Merz sei deutlich demütiger aufgetreten als sonst, sagt Bastian Brinkmann, Vize-Chef des Berliner SZ-Parlamentsbüros. Und oft hätten Abgeordnete der Union bei seiner Rede an Stellen geklatscht, bei der viele in der SPD stumm geblieben seien: bei Sparmaßnahmen und Kürzungen im Haushalt.

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