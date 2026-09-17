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Podcast „Auf den Punkt“Mecklenburg-Vorpommern: Zweikampf zwischen SPD und AfD

Lesezeit: 1 Min.

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
SZ

Manuela Schwesig wirbt im Wahlkampf als „Frau gegen Blau“ für sich. Was bringt das der SPD?

Von Pauline Claßen und Ulrike Nimz

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In Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ziemlich beliebt. Das zeigen Umfragen: Im ZDF-Politbarometer haben sich 61 Prozent der Befragten für sie als Ministerpräsidentin ausgesprochen. Für den Kandidaten Leif-Erik Holm von der AfD haben dagegen nur 28 Prozent gestimmt. Wenn die Frage allerdings lautet, für welche Partei die Menschen stimmen wollen, sieht die Lage anders aus: Dann liegt die AfD knapp vor der SPD.

In Mecklenburg-Vorpommern liefern sich SPD und AfD also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Deshalb geben beide Parteien auf den letzten Metern des Wahlkampfs noch mal alles: Die AfD ist bei Wind und Wetter auf den Straßen unterwegs und Schwesig hat letzte Woche ihre Wahlkampfstrategie geändert. Auf Wahlplakaten wirbt sie jetzt als „Frau gegen Blau“ für sich – und präsentiert sich damit als die wichtigste Kandidatin gegen die AfD.

In dieser Folge von „Auf den Punkt“ spricht Ulrike Nimz, SZ-Korrespondentin in Norddeutschland, darüber, welche Themen in Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind – und warum Schwesig sich jetzt so klar gegen die AfD positioniert.

Weitere Nachrichten: kanadischer Premier Carney spricht vor EU-Parlament; Zweifel am Brief der CDU-Ministerpräsidenten.

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Und außerdem als Wiesn-Spezial: Diese Woche gibt es den SZ-Podcast „Hey München“ auch als Videopodcast zu sehen.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Nadja Schlüter, Sarah Neu

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ARD und Europäisches Parlament.

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