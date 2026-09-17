In Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD -Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ziemlich beliebt. Das zeigen Umfragen: Im ZDF-Politbarometer haben sich 61 Prozent der Befragten für sie als Ministerpräsidentin ausgesprochen. Für den Kandidaten Leif-Erik Holm von der AfD haben dagegen nur 28 Prozent gestimmt. Wenn die Frage allerdings lautet, für welche Partei die Menschen stimmen wollen, sieht die Lage anders aus: Dann liegt die AfD knapp vor der SPD.

In Mecklenburg-Vorpommern liefern sich SPD und AfD also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Deshalb geben beide Parteien auf den letzten Metern des Wahlkampfs noch mal alles: Die AfD ist bei Wind und Wetter auf den Straßen unterwegs und Schwesig hat letzte Woche ihre Wahlkampfstrategie geändert. Auf Wahlplakaten wirbt sie jetzt als „Frau gegen Blau“ für sich – und präsentiert sich damit als die wichtigste Kandidatin gegen die AfD.

In dieser Folge von „Auf den Punkt“ spricht Ulrike Nimz, SZ-Korrespondentin in Norddeutschland, darüber, welche Themen in Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind – und warum Schwesig sich jetzt so klar gegen die AfD positioniert.

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