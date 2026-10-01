Clara Funck schreibt: „Es ist schon wild, wie krass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Nazis gewinnen zwei Landtagswahlen hintereinander, aber wir reden wochenlang über die Linke …“ Franz Schneider hat kommentiert: „So ein Text in Zeiten wo Nazis vermutlich einen Ministerpräsidenten stellen werden. Also das macht mich sprachlos.“ Und Tobias Michelis findet: „Was hier gerade läuft und wofür sich Teile der SZ einspannen lassen, ist eine gute, alte Schmutzkampagne der CDU beziehungsweise Konservativen, wie man sie schon sehr häufig gesehen hat.“ Er hoffe, schreibt er, „von ganzem Herzen, dass sie nicht erfolgreich sein wird!“.

Das sind nur drei Meinungen von mehr als 1000, meist wütenden, Wortmeldungen unter einem Kommentar von Detlef Esslinger zur Linken in Berlin. Der Chef der SZ-Meinungsseite stellt darin die Eignung der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin infrage – mit Verweis auf ihre frühere Mitgliedschaft in dem Verein „Rote Hilfe“, den der Verfassungsschutz dem Linksextremismus zuordnet.

Im Podcast verteidigt Esslinger seinen Meinungsbeitrag. Zudem sei die SZ eine Zeitung mit vielen Meinungen: „Wir sind keine Fraktion, sondern eine Redaktion.“

Weitere Nachrichten: Zuckersteuer wird verschoben; Hinrichtung in Tennessee abgebrochen.

Zum Weiterlesen:

Esslingers Kommentar zur Elif Eralp finden Sie hier.

Hier finden Sie die Fragen und Antworten zu der gescheiterten Hinrichtung in Tennessee.

Und hier finden Sie einen Text über das Drama bei dem Flug von FlyDubai.

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