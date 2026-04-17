Nach mehr als sechs Wochen Krieg haben Israel und Libanon eine Waffenruhe vereinbart. Zehn Tage lang soll nicht geschossen werden. Die Waffenruhe ist seit der Nacht auf Freitag in Kraft, aber sie ist brüchig.

Ist das jetzt nur eine kurze Pause oder ein Schritt hin zu einem richtigen Frieden? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Nahost-Korrespondent Bernd Dörries. Und er sagt, dass die Menschen in Libanon zwar erleichtert seien, aber eigentlich wüssten, dass diese Waffenruhe genau genommen nur für eine Seite gilt.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Deutsche Welle (Youtube) und Reuters.

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