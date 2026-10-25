In Serbien wird am Sonntag gewählt. Und eine studentische Bewegung ist dabei, dem langjährigen Machthaber Aleksandar Vučić gefährlich zu werden. Sie werfen ihm Korruption, Unterdrückung und Kontrolle der Medien vor.

Ursprung der Bewegung waren Proteste nach dem Einsturz des Hauptbahnhofvordaches in der Stadt Novi Sad im November 2024 bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Die Tragödie wurde zum Symbol für die Korruption in Serbien. Besonders junge Menschen gehen seitdem zu zehntausenden auf die Straße und fordern Veränderung.

Hauptgegner der Bewegung ist Aleksandar Vučić, der seit neun Jahren serbischer Präsident ist und autoritär regiert. Nach anhaltenden Protesten löste er am 9. September das Parlament auf und rief Neuwahlen aus. Nach zwei Amtszeiten in Folge kann Vučić nicht mehr fürs Präsidentenamt kandidieren – und tritt deshalb fürs Amt des Ministerpräsidenten an.

„Die Studenten siegen“, wie sich die politische Bewegung der jungen Menschen nennt, will das verhindern. Seit Wochen machen die Studenten Haustürwahlkampf, um der Nicht-Erwähnung durch das Staatsfernsehen zu entgehen.

Florian Hassel, SZ-Korrespondent für die Ukraine und den Balkan, berichtet, dass die Studenten mit ihren wenigen Mitteln sogar einen Werbespot gedreht haben, worin sie ihre Großeltern dazu aufrufen, nicht dem Staatspräsidenten zu glauben, sondern ihren Enkeln.

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Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über C-Span.

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