SZ-Podcast „Auf den Punkt“Schneller, besser, digitaler: Der Sozialstaat der Zukunft?

Lesezeit: 1 Min.

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ)

Ein Vorschlag für die Reform des Sozialstaats liegt jetzt beim Arbeitsministerium. Das Potenzial ist groß.

Von Bastian Brinkmann und Ann-Marlen Hoolt

Sozialstaat heißt: Der Staat greift allen unter die Arme, die Hilfe brauchen. Wenn man sich aber mal anschaut, wie das in Deutschland funktioniert, könnte man auch sagen, dass der Staat vor allem denen unter die Arme greift, die die richtigen Formulare ausgefüllt haben. Und davon viele.

Aber das könnte sich bald ändern. Die Bundesregierung möchte nämlich, dass es bald viel schneller und einfacher möglich ist, Sozialleistungen zu bekommen. Wie das gehen soll, hat eine Kommission erarbeitet. Darin waren Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen. In dem Bericht, den die Kommission an diesem Dienstag an Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben hat, stehen eine Menge Vorschläge, die den Sozialstaat besser, schneller und digitaler machen sollen. Wie einfach das umsetzbar ist und wer von dieser Reform profitieren würde, darüber spricht in dieser Podcastfolge Bastian Brinkmann aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin.

Weitere Nachrichten: Handelsabkommen zwischen EU und Indien; Dobrindt verkündet verstärkten Kampf gegen Linksextremismus.

Zum Weiterlesen:

Hier lesen Sie den Text mit Reaktionen zum Holocaust-Gedenktag.

Mehr zum Handelsabkommen zwischen Indien und der EU finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ntv.

SZ PlusPodcast von Carolin Emcke

