Sozialstaat heißt: Der Staat greift allen unter die Arme, die Hilfe brauchen. Wenn man sich aber mal anschaut, wie das in Deutschland funktioniert, könnte man auch sagen, dass der Staat vor allem denen unter die Arme greift, die die richtigen Formulare ausgefüllt haben. Und davon viele.

Aber das könnte sich bald ändern. Die Bundesregierung möchte nämlich, dass es bald viel schneller und einfacher möglich ist, Sozialleistungen zu bekommen. Wie das gehen soll, hat eine Kommission erarbeitet. Darin waren Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen. In dem Bericht, den die Kommission an diesem Dienstag an Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben hat, stehen eine Menge Vorschläge, die den Sozialstaat besser, schneller und digitaler machen sollen. Wie einfach das umsetzbar ist und wer von dieser Reform profitieren würde, darüber spricht in dieser Podcastfolge Bastian Brinkmann aus der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin.

Weitere Nachrichten: Handelsabkommen zwischen EU und Indien; Dobrindt verkündet verstärkten Kampf gegen Linksextremismus.

