Diese Debatte erinnert an die Kulturkämpfe in den USA. Ist das also ein Zeichen, dass sich auch bei uns auch bald amerikanische Verhältnisse einstellen? Über die Folgen von politischer Polarisierung spricht im Podcast die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Sie erklärt, wie es möglich ist, als Gesellschaft richtig zu streiten. Und wie gut die Diskurskultur in Deutschland bisher noch funktioniert.

Weitere Nachrichten: Trump zieht Soldaten aus L.A. ab; Israel greift Ziele in Damaskus an; Bolsonaro in Brasilien angeklagt.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Justin Patchett, David Kulessa.

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube @ZDFheuteNachrichten.

