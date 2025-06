Lange sah es so aus, als würden die USA bald in den Krieg zwischen Israel und Iran eintreten. Israel drängt darauf und fordert US-amerikanische Unterstützung. Und Donald Trump hat in den vergangenen Tagen immer wieder Dinge gesagt, die darauf hindeuten, dass er sich durchaus vorstellen kann, sich an dem Krieg zu beteiligen.

Jetzt allerdings hat er sich Bedenkzeit erbeten. Der US-Präsident will erst in den nächsten 14 Tagen entscheiden, ob die USA in den Nahostkrieg eingreifen werden. Man könnte sagen: Er hat einen Rückzieher gemacht. So zumindest bewertet das Fabian Fellmann, der für die SZ aus Washington berichtet. Er erklärt im Podcast, was Trump zu dieser Entscheidung bewogen haben könnte - und warum er damit dem Ansehen der USA schadet.

Weitere Nachrichten: Irans Außenminister dämpft Erwartungen an Gespräche mit EU-Kollegen; Gesundheitsministerin Nina Warken will Sonderbericht zu Jens Spahns Maskenbeschaffung nun doch veröffentlichen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Timo Nicolas

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube/@WhiteHouse, Youtube@KUTV2News.

