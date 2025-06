Nach Demonstrationen in Los Angeles gegen die Einwanderungspolitik von Donald Trump ist die Situation in der Stadt eskaliert. Trump hat ungefragt Soldaten der Nationalgarde und der Marine in die Stadt geschickt. Außerdem wirft er dem Gouverneur von Kalifornien Inkompetenz vor. Dieser wiederum hat inzwischen Klage gegen Trump eingereicht.

Jürgen Schmieder, der für die SZ aus Los Angeles berichtet, erzählt im Podcast, wie die Lage in der Stadt aktuell ist. Und er berichtet, was Donald Trump damit bezwecken könnte, Soldaten in eine amerikanische Stadt zu schicken.

Weitere Nachrichten: Verfassungsschutzbericht 2025 vorgestellt; Mutmaßlicher Amoklauf an Gymnasium in Graz.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Clara Dzemla

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Youtube @Fox29Philly.

