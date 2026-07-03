Die Folgen des Kriegs mit der Ukraine kann der Kreml nicht mehr vor der Bevölkerung verstecken. Aber: Er kann sie umdeuten.

In Russland stehen die Menschen zurzeit teils stundenlang an, um zu tanken. Denn dem Land geht das Benzin aus. Viele wütende Russen dokumentieren das mit Videos in den sozialen Medien. Auch Ernten mussten schon verschoben werden, weil Benzin für die landwirtschaftlichen Maschinen fehlt. Die Bevölkerung kann vor dem Folgen des Kriegs mit der Ukraine nicht mehr die Augen verschließen.

Russland ist einer der größten Energieproduzenten der Welt. Aber weil die Ukraine seit einiger Zeit verstärkt die russische Ölindustrie angreift – das Herz der russischen Wirtschaft – wirkt sich das auf die Öl- und Benzinproduktion aus. Der Kreml erwägt jetzt, Benzin aus dem Ausland einzukaufen.

Warum die Unzufriedenheit der Russinnen und Russen trotzdem nicht zu einer Revolution führen wird, darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Silke Bigalke, die Russlandkorrespondentin der SZ. Sie erklärt, warum sich Putin keine Sorgen, um seinen Machterhalt machen muss.

Weitere Nachrichten: Koalition rudert bei Krankschreibung zurück; Julian Nagelsmann tritt als Fußballbundestrainer zurück.

Zum Weiterlesen:

Taylor Swift vs. Donald Trump: Den Text über den Kampf um den 4. Juli finden Sie hier.

Wetten auf das Hochzeitsdatum: Hier können Sie den Text über die sogenannten „Prediction Markets“ lesen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Imanuel Pedersen

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