Die deutsche Industrie beklagt einen Abwärtstrend: Bei VW wird zum Beispiel über Werksschließungen in Deutschland diskutiert. Die chemische Industrie sieht die Transformation und damit ihren Fortbestand gefährdet. Wenn die deutsche Industrie schwächelt, hat das weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft: Die Industrie macht mehr als ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aus. Zum Vergleich: In den USA ist der Anteil der Industrie an der Wirtschaft knapp zehn Prozent kleiner.