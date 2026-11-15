Hubertus Heil ist eine richtige SPD-Parteigröße. Seit 28 Jahren ist er Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war SPD-Generalsekretär, stellvertretender Parteivorsitzender und sechs Jahre lang Bundesarbeitsminister. Jetzt will Hubertus Heil SPD-Parteichef werden. Dazu hat er am Samstag einen Brief geschrieben, in dem er seine Kandidatur für den Posten erklärt. Adressiert ist der Brief an die Landes- und Bezirksverbände der SPD, die Parteispitze und die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften.

Vor ein paar Wochen ist Bärbel Bas zurückgetreten. Sie war Arbeitsministerin und gemeinsam mit Lars Klingbeil SPD-Chefin. Deshalb war ohnehin schon klar, dass der Parteivorsitz bald neu gewählt wird, um einen Ersatz für Bas zu finden. Und das bringt Klingbeil in Bedrängnis. Denn es gibt viel Kritik an ihm. Der Chef der Jusos etwa, Philipp Türmer, hat Ende Oktober sehr öffentlich gefordert, dass Lars Klingbeil nicht noch einmal für die Parteispitze kandidiert.

Gewählt wird Mitte Januar, auf dem SPD-Parteitag in Bremen. Doch mit der Kandidatur von Heil ist der interne Machtkampf eröffnet. Darüber spricht in dieser Podcastfolge Georg Ismar aus der SZ-Parlamentsredaktion. Er sagt: Alles hängt jetzt daran, wie sich Manuela Schwesig positioniert.

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Zum Weiterlesen und -hören:

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Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Jenny Buchholz

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

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