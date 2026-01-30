Der Winter trifft die Ukraine gerade sehr hart. Es werden Temperaturen bis zu minus 30 Grad erwartet. Und weil Russland viele wichtige Posten in der Energieinfrastruktur angegriffen hat, sind in der Hauptstadt Kiew gerade tausende Menschen ohne warmes Wasser und funktionierende Heizung.

Doch jetzt soll der Kreml einer begrenzten Feuerpause zugestimmt haben. Sie soll allerdings nur bis kommenden Sonntag, 1. Februar, gelten, heißt es aus Moskau. Wie das einzuordnen ist, erklärt in dieser Podcastfolge SZ-Redakteurin Sonja Zekri, die sich gerade in der Ukraine befindet. Für sie ist dieser kurze Stopp der Angriffe eine wichtige Atempause für die Menschen in Kiew. Mehr aber auch nicht. Denn die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter - und bis zu einem Ende des Krieges ist es noch ein langer Weg.

Weitere Nachrichten: Mehr als drei Millionen Arbeitslose in Deutschland; Donald Trump verkündet, dass Kevin Warsh neuer FED-Chef werden soll.

Zum Weiterhören:

Hören Sie hier die erste Folge des neuen SZ-Podcasts „Hey München“.

Hier finden Sie den Link zur „Auf den Punkt“-Folge über den Kriegswinter in Kiew.

Und hier können Sie die „Auf den Punkt“-Folge über Donald Trumps Kampf gegen die FED nachhören.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über X (@ZelenskyyUa).

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.