Für die Bundesregierung ist die Sommerpause vorbei. Und deshalb haben sich die Ministerinnen und Minister zu einer Klausur getroffen. Und das in betont guter Stimmung. Ein bisschen hatte das was von Klassenfahrt. Aber eigentlich gibt es einige Themen, über die sich die Koalition gar nicht so einig ist, wie sie gerade tut, zum Beispiel beim Rentenpaket.

Ob es der Regierung gelungen ist, nach der Sommerpause Normalität und Aufbruchsstimmung zu verbreiten, ordnet Henrike Roßbach, die Leiterin der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin, ein.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier lesen Sie das Feature von meinem Kollegen Daniel Brössler, der seine Eindrücke von Schloss Neuhardenberg schildert.

Und hier finden Sie den Leitartikel von meiner Kollegin Henrike Roßbach, die die Signalwirkung der Kabinettsklausur kommentiert hat.

Hier lesen Sie das Interview mit dem Ökonomen Reint Gropp über die wirtschaftlichen Folgen einer migrationsfeindlichen Politik.

Und hören Sie doch auch sehr gern in unsere Podcast-Miniserie „Die Welle” rein.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Johannes Korsche, Ann-Marlen Hoolt, Nadja Schlüter, Lea Brüggemann

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDFheute Nachrichten

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