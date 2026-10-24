Seit Wochen protestieren französische Schülerinnen und Schüler gegen die schlechten Bedingungen an ihren Schulen. Am vergangenen Wochenende sind einige dieser Proteste gewaltvoll eskaliert. Aber nicht nur in Frankreich gibt es aktuell regelmäßig Jugendproteste, sondern auch in Italien, Albanien, Serbien, Spanien, Portugal, Großbritannien, Belgien, Irland und Griechenland.

Die Gründe für die Proteste unterscheiden sich je nach Land – aber den meisten Teilnehmenden geht es unter anderem um bessere Bedingungen an Schulen und Unis und um bezahlbare Mieten. Für Deutschland hat eine Initiative namens „Gen Z regelt“ für den 31. Oktober landesweit zu Demonstrationen aufgerufen.

Entsteht gerade eine neue Jugendbewegung? Wenn ja, warum gerade jetzt? Und untergräbt die Gewalt – die es vor allem in Frankreich und Italien gab – die Proteste, bevor die Forderungen richtig durchdringen können? Darüber spricht in dieser Podcastfolge die Protestforscherin Sabrina Zajak von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin.

Zum Weiterhören:

Hier geht es zur „Auf den Punkt“-Folge über die Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Niklas Beck, Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche, Nadja Schlüter

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Redaktionsschluss war Freitag, 23.10.2026, 11 Uhr.

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über SZ.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.