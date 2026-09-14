Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Klage gegen die israelische Zeitung Haaretz angekündigt. Es geht dabei um einen Bericht, nach dem der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate ihn im Herbst 2023 vor einer groß angelegten Offensive der Hamas gewarnt hat. Laut Netanjahu hat es zwischen Anfang September und dem 7. Oktober 2023 kein Gespräch zwischen ihm und dem emiratischen Präsidenten gegeben. Das steht im Widerspruch zu der Recherche von Haaretz, wonach Netanjahu eine Warnung jedoch ignoriert und nicht an die zuständigen Sicherheitsbehörden weitergegeben haben soll. Wegen der Parlamentswahl in Israel ist der Bericht brisant, sagt SZ-Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig. Die Frage nach Netanjahus Verantwortung für Sicherheitslücken am 7. Oktober 2023 sei ein zentrales Wahlkampfthema. Während die israelische Bevölkerung insgesamt stark nach rechts neigt, könnte dieser Bericht potenziell entscheidend für Netanjahus politische Zukunft sein.

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Zum Weiterlesen:

Hier lesen Sie mehr über die Haaretz-Recherche zu Netanjahu.

Einen weiteren Bericht über die Recherche der Haaretz lesen Sie hier.

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