Die Soldaten rücken weiter vor. Aber Hilfsorganisationen warnen vor den Folgen.

Von Ann-Marlen Hoolt und Kristiana Ludwig

Gaza-Stadt, im Norden des Gazastreifens, gilt als politische und militärische Hochburg der islamistischen Hamas. Jetzt plant Israels Armee, die Stadt einzunehmen. Das ist schon länger bekannt. Am Dienstag hat das Militär aber für diesen Einsatz noch zusätzliche Reservisten einberufen. Die Rede ist von 60 000 Soldatinnen und Soldaten.

Gaza-Stadt war bisher auch einer der letzten Zufluchtsorte für Zivilisten und Zivilistinnen, die Schutz vor den Kämpfen gesucht haben. Doch die israelische Armee rückt weiter vor.

In dieser Podcastfolge spricht die SZ-Israel-Korrespondentin, Kristiana Ludwig, über Israels Pläne für Gaza-Stadt. Sie befürchtet, dass dieser Zufluchtsort durch die Kämpfe bald in Trümmern liegen wird.

Weitere Nachrichten: USA zerstören venezolanisches Boot in der Karibik; Bundesregierung beschließt mehrere Gesetze bei erster Kabinettssitzung nach der Sommerpause.

Zum Weiterlesen:

Hier erfahren Sie mehr über den US-amerikanischen Angriff auf das venezolanische Boot.

Bilder und eine Einordnung zu der chinesischen Militärparade finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau, Annkathrin Stich

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über X, @netanyahu.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.