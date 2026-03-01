Auf die Tötung von Irans Oberstem Führer Ayatollah Ali Chamenei bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen hat die Revolutionsgarde mit Dutzenden Angriffen auf Israel und US-Stützpunkte im Nahen Osten reagiert. US-Präsident Donald Trump hatte Iran vor neuen Gegenschlägen gewarnt. Sollte dies passieren, werde man zurückschlagen – „mit einer Stärke, die man noch nie vorher gesehen hat“, schrieb Trump bei Truth Social. Er kündigte an, die Bombardierungen würden weitergehen, bis Frieden in der Region und in der ganzen Welt einkehre.

Von einem Präventivschlag könne nicht die Rede sein, wie israelische Politiker behaupteten, sagt Raphael Geiger, SZ-Korrespondent für Iran und die Türkei mit Sitz in Istanbul. Das sei ein Krieg, den Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und Trump jetzt gewollt hätten. Geiger glaubt nicht, dass das Regime in Teheran so schnell zusammenbrechen werde, wie es in Syrien passiert ist. Er erwartet vielmehr, dass das Regime zumindest in absehbarer Zeit noch die Kontrolle behalten und weiter Gewalt gegen Demonstranten anwenden werde.

Zum Weiterlesen:

Unseren Liveblog zu den Angriffen auf Iran und iranische Gegenangriffe lesen Sie hier.

Hier steht der Nachruf auf Ali Chamenei.

Über die weitreichende Fehde zwischen der KI-Firma Anthropic und dem Pentagon lesen Sie hier eine Analyse von Andrian Kreye.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.