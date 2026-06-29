Am Wochenende wurden in Neißemünde in Brandenburg 41,7 Grad gemessen. Eine so hohe Temperatur gab es in Deutschland seit Beginn der Messungen noch nie. Das ganze Land hat in den vergangenen Tagen unter einer extremen Hitzewelle gelitten. Das hat zu überfüllten Schwimmbädern und überhitzten Wohnungen geführt, aber es hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr und die Infrastruktur – und es hat die vulnerablen Gruppen unserer Gesellschaft in große Gefahr gebracht. Alte, Kranke und Kinder leiden bekanntlich besonders unter Extremtemperaturen.

Ganz vorbei ist es immer noch nicht. In den kommenden Tagen sind lokal immer noch um die 30 Grad zu erwarten. Und die nächste extreme Hitzewelle kommt bestimmt. Der Sommer hat ja gerade erst begonnen – genauso wie die politische Debatte über die Hitze.

Zeit für eine erste Bilanz: Was hat die Hitze an diesem Wochenende angerichtet und was können oder müssen wir daraus lernen? Das erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Jakob Wetzel aus dem SZ-Wissenschaftsressort.

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Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Lars Langenau, Luis Münch

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ARD.

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