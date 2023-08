Nach monatelangem Hin und Her wechselt Harry Kane in die Bundesliga. Es ist der teuerste Transfer bislang. Warum Kane dem FC Bayern so viel wert ist.

Von Johannes Korsche und Philipp Schneider

Der englische Stürmer Harry Kane wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München. Für eine Rekordablöse: Mit Bonuszahlungen wird Bayern wohl mehr als 100 Millionen Euro an Tottenham überweisen. So teuer war bisher kein Fußballspieler, der in der Bundesliga gespielt hat. Warum die Münchner so viel Geld zahlen - und was dieser Transfer für die Bundesliga bedeutet - das erklärt Philipp Schneider, der den FC Bayern für die SZ beobachtet.

Weitere Nachrichten: Diskussion um Taurus-Marschflugraketen für die Ukraine, Bundesregierung will das Nato-Zwei-Prozent-Ziel strikter einhalten

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Annika Bingger

