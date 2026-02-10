Zum ersten Mal seit mehr als zwanzig Jahren versucht eine Studie, das wahre Ausmaß von Partnerschaftsgewalt in Deutschland zu erfassen. Denn häufig wird Gewalt in Partnerschaften nicht angezeigt. Das führt dazu, dass die Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik aufgeführt sind, ein unvollständiges Bild zeigen. Das Ergebnis der Dunkelfeldstudie, die das Bundeskriminalamt, das Bundesfamilienministerium und das Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben haben, ist erschreckend: Weniger als fünf Prozent aller Fälle werden angezeigt. Also nur eine von 20 Taten. Jede sechste Person erlebt in ihrem Leben Gewalt in Partnerschaften. Vor allem Frauen sind betroffen. Aber auch 14 Prozent der Männer.

Über das Dunkelfeld bei Partnerschaftsgewalt spricht in dieser Podcastfolge Katharina Riehl, die Leiterin des SZ-Politikressorts. Sie erklärt, inwiefern die Studienergebnisse der Politik helfen können. Und was getan werden muss, um Betroffenen zu helfen.

Weitere Nachrichten: Rücktrittsforderungen für Keir Starmer; Diskussion um Social Media-Verbot.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Kathrin Schneider, Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

