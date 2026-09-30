Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen zur Finanzierung der Pflegeversicherung geeinigt. Doch es braucht viel mehr als das.

Was die Pflege braucht, ist längst klar – nur umgesetzt wird es nicht

Pflege in Deutschland wird immer teurer. Und gleichzeitig wird Deutschland immer älter. Heißt: Eine schrumpfende Zahl an Beitragszahlern muss für die Pflege einer wachsenden Zahl an Menschen aufkommen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen warnt, dass die Pflegeversicherung schon bald zahlungsunfähig sein könnte.

Um die Finanzierung der Pflegeversicherung zu sichern, haben sich Union und SPD am Mittwoch auf ein Sparpaket geeinigt. Das soll dafür sorgen, dass die Pflegeversicherung mehr Geld zur Verfügung hat. Unter anderem dadurch, dass die Versicherungsbeiträge für Kinderlose steigen, und durch strengere Vergaberegeln für Pflegegrade.

Außerdem plant die Bundesregierung eine Kommission einzusetzen, die von Oktober an konkrete Reformvorschläge für die Pflege ausarbeitet. Aus diesen Vorschlägen soll dann eine Pflegereform entstehen. Wie notwendig das ist, darüber spricht in dieser Podcastfolge Rainer Stadler aus der SZ-Politikredaktion. Er erklärt auch, wo die Probleme in der Pflege am größten sind – und warum sich die Bundesregierung schwer damit tut, sie anzugehen.

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Zum Weiterlesen:

Mehr zum Sparpaket für die Pflegeversicherung finden Sie hier.

Die Recherche zum Scoring-System der Schufa können Sie hier lesen.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Lars Langenau, Sarah Neu

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

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