Seit knapp drei Wochen rufen junge Menschen vor allem über Social Media dazu auf, am 31. Oktober in mehr als 30 deutschen Städten gemeinsam zu demonstrieren. Vorbild sind die Schülerproteste in Frankreich. Auf der Website von „Gen Z regelt“ sind die Forderungen der Bewegung aufgelistet, unter anderem mehr Geld für Schulen, bezahlbare Mieten, Generationengerechtigkeit, konsequenter Klimaschutz und dass die Wehrpflicht nicht wieder eingeführt wird. Der Protestaufruf ist außerdem mit der klaren Aufforderung verbunden, dass die Proteste an diesem Samstag friedlich bleiben sollen.

Klar ist: Viele junge Menschen sind wütend und frustriert. Warum genau und warum die Wut und der Frust sich gerade jetzt Bahn brechen, darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der ehemalige Schülersprecher Dario Schramm. Schramm hat 2021 während der Corona-Pandemie Abitur gemacht und danach ein Buch darüber geschrieben: „Die Vernachlässigten: Generation Corona – Wie uns Schule und Politik im Stich lassen“.

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Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Niklas Beck, Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über @schuelibewegung, @studikollektiv_, @fkoonline, @eliferalp (alle Instagram).

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