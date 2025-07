Israel will im Gazastreifen ein Lager für Palästinenserinnen und Palästinenser bauen. Und zwar sobald das geplante Waffenruheabkommen in Kraft tritt, über das derzeit verhandelt wird. Das hat Israels Verteidigungsminister Katz bereits vor etwas über einer Woche verkündet.

In dieser Folge des Podcasts spricht Ronen Steinke, der rechtspolitische Korrespondent für die SZ über diesen Plan der israelischen Regierung. Er sagt, Israel will die Palästinenser aus Gaza vertreiben. Und so, wie sich die internationale Staatengemeinschaft gerade positioniert, kann nur wenig dieses Vorhaben stoppen. Die Gründe für diese Annahme erklärt er im Gespräch. Außerdem geht es um die Frage, wie angemessen über Krieg, und vor allem Kriegsverbrechen, gesprochen werden kann.

Weitere Nachrichten: Klingbeil will an Brosius-Gersdorf festhalten; Selenskij schlägt Russland neue Gespräche über Waffenruhe vor.

Zum Weiterhören und -lesen:

Krieg und Sprache: gestern noch „Unwort des Jahres“, heute schon im allgemeinen Sprachgebrauch.

„Ist das gerecht?“: Hier finden Sie alle Folgen des Interviewpodcasts mit Ronen Steinke, den Sie mit SZ-Plus hören können.

Haus um Haus: Israel reißt nach und nach Häuser im Gazastreifen ab.

Kathrin Hendrichs Platzverweis: „Für sie war das heute am allerschlimmsten“

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Markus Schulte-von-Drach, Max Muth

Produktion: Jakob Arnu

