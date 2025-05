Die Chefdiplomatin der EU, Kaja Kallas, hat angekündigt, dass die EU ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel wegen der katastrophalen humanitären Lage in Gaza infrage stellt. Die EU versucht auf diese Weise den Druck auf Israel zu erhöhen, damit endlich wieder ausreichend Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen. In den vergangenen Monaten hatte Israel diese Lieferungen nämlich komplett blockiert. Den Menschen in Gaza fehlt es inzwischen an allem, Hunderttausende schweben in akuter Lebensgefahr.