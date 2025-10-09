Trumps Deal für Gaza ist ein Durchbruch. Aber viele Fragen sind noch offen. Ist das wirklich der Weg zum Frieden?

Zwei Jahre Krieg, Tod und Zerstörung. Und jetzt ist plötzlich alles vorbei? Das, was US-Präsident Trump in einem Post in seinem sozialen Netzwerk Truth Social verkündet hat, wirkt fast unwirklich. Aber Hamas und Israel haben bestätigt, dass es stimmt. Die beiden Konfliktparteien haben sich geeinigt. Bald soll die Hamas alle Geiseln freilassen. Und die Israel wird die in Gaza stationierten Truppen zurückziehen.

Das ist ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und Hamas. Aber vieles über die Einigung ist noch vage. Über das, was bisher über diesen Deal bekannt ist und was noch offen ist, darüber spricht in dieser „Auf den Punkt“-Folge Matthias Kolb aus dem SZ-Politikressort. Und Skandinavien-Korrespondent Alex Rühle erzählt, wie viel Druck Donald Trump auf das Nobelpreiskomitee ausübt und warum das gerade in Norwegen auch vielen Menschen Sorge bereitet.

Weitere Nachrichten: Koalitionsausschuss einigt sich auf Bürgergeld-Reform; Macron will neuen Premierminister binnen 48 Stunden ernennen; Literaturnobelpreis geht an den ungarischen Autor László Krasznahorkai.

Zum Weiterlesen: Wie Trump alles tut, um den Friedensnobelpreis verliehen zu bekommen.

Hören Sie hier die Podcastfolge zur Regierungskrise in Frankreich.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Timo Nicolas, Leopold Zaak

Produktion: Jakob Arnu

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.