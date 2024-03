Krieg in Nahost: "Man kann Menschenrechte nicht auf eine Gruppe beschränken"

"Auf den Punkt" - am Wochenende

Seit dem 7. Oktober herrscht Krieg im Nahen Osten. Gibt es auch versöhnende Stimmen? Der israelische Autor Ofer Waldman zur Lage in Gaza und Israel.

Von Johannes Korsche

In dieser Woche hat das israelische Militär den drittwichtigsten Mann der Hamas getötet: Marwan Issa, von Experten als "Verteidigungsminister" der Terrororganisation bezeichnet. Er ist bei einem Bombenangriff auf einen Hamas-Tunnel getötet worden. Israel ist damit dem erklärten Ziel näher gekommen, die Strukturen der Hamas nach dem Terror vom 7. Oktober zu zerschlagen. Aber ein Ende des Krieges im Gazastreifen oder ein Waffenstillstand scheint trotzdem nur schwer vorstellbar. Der Journalist, Autor und Musiker Ofer Waldman lebt in Haifa. Er ruft dazu auf, Menschenrechte auch im Krieg zu achten und sagt: "Es geht sowohl darum, dass die Geiseln schnell nach Hause kommen, als auch darum, dass das Leid in Gaza insgesamt ein Ende findet."