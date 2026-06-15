Die US-Regierung will, dass Ende der Woche in der Schweiz ein Vertrag zur Beendigung des Iran -Kriegs unterzeichnet wird. Doch der wesentliche Konflikt muss erst noch gelöst werden, sagt SZ-Iran-Korrespondent Raphael Geiger: „Was wird aus dem iranischen Atomprogramm?“ Der Krieg und der mögliche Frieden werden ab Montag auch auf dem G-7-Gipfel im französischen Évian die Kernrolle spielen, sagt Frankreich -Korrespondent Oliver Meiler. Dort wird auch beraten werden, welche Staaten sich an der Sicherung der Straße von Hormus beteiligen können.

Gastgeber Emmanuel Macron will Donald Trump aber auch für ein starkes militärisches und finanzielles Engagement für die Ukraine gewinnen. Trump werde den Gipfel bestimmen, zeigt sich Meiler überzeugt. Um den US-Präsidenten bei Laune zu halten, werde deshalb der Klimawandel nicht thematisiert, und es gebe keine Schlusserklärung. Aber Mittwochabend werde eine pompöse Gala im Schloss Versailles mit Feuerwerk und Lichtshows stattfinden. Offiziell zum 250. Jahrestag der Gründung der USA – inoffiziell, um sicherzustellen, dass Trump bis zum Ende bleibt.

Weitere Nachrichten: Großbritannien plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige; Nationaler Bildungsbericht bemängelt Ungleichheit; Haftstrafe für Sohn von Norwegens Kronprinzessin.

Zum Weiterlesen:

Einschätzungen darüber, was die Friedensvereinbarung für die Weltwirtschaft bringen, lesen Sie hier.

Hier lesen Sie einen Bericht über das WM-Lager der Iraner in Mexiko und hier über die frostige Begrüßung in Los Angeles.

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